В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

Ранее его детали анонсировало министерство транспорта. Главное изменение, сообщал Минтранс, в том, что теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Для этого надо указать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.