В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно потребовать замену номера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Потребовать замены номера или же уменьшения стоимости возможно в случае обнаружения недостатков или несоответствий заявленным условиям проживания, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой, соответствующий категории; уменьшения стоимости», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости или плесени недопустим — это признак нарушения режима стирки и сушки.
«Номер должен соответствовать той категории и комплектации, которая была заявлена при бронировании», — заключили в ведомстве.