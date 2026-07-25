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В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно потребовать замену номера

Если в номере обнаружены неисправности, можно потребовать его замену.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Потребовать замены номера или же уменьшения стоимости возможно в случае обнаружения недостатков или несоответствий заявленным условиям проживания, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой, соответствующий категории; уменьшения стоимости», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости или плесени недопустим — это признак нарушения режима стирки и сушки.

«Номер должен соответствовать той категории и комплектации, которая была заявлена при бронировании», — заключили в ведомстве.

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