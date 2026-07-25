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Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником и особо отметил их работу в зоне специальной военной операции. Запись поздравления опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником и особо отметил их работу в зоне специальной военной операции. Запись поздравления опубликована на официальном сайте Кремля.

— Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции, — сказал Путин в видеопоздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в трудных условиях, часто с риском для жизни, следователи изобличают неонацистов, диверсантов и их пособников. Он также поблагодарил их за профессионализм, преданность Родине и закону, отметив, что от результатов их совместной работы зависят состояние законности и правопорядка в стране, борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 июля, поздравил Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне. В Пхеньяне ее называют Отечественной освободительной войной.