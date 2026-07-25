Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что в трудных условиях, часто с риском для жизни, следователи изобличают неонацистов, диверсантов и их пособников. Он также поблагодарил их за профессионализм, преданность Родине и закону, отметив, что от результатов их совместной работы зависят состояние законности и правопорядка в стране, борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.