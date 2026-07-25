Paramount отложила сделку о слиянии с Warner Bros. Discovery до июня 2027 года

Согласно судебным документам, сделка не может быть завершена до тех пор, пока суд не вынесет решение по существу спора. При этом предусмотрено, что закрытие возможно через пять дней после окончательного судебного вердикта либо после 1 июня 2027 года — в зависимости от того, что наступит раньше.