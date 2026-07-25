В МУС раскрыли, кто будет руководить прокуратурой после ухода Карима Хана

После освобождения Карима Хана от должности руководство офисом прокурора Международного уголовного суда перейдет к его заместителям. Об этом говорится в заявлении суда.
В МУС подчеркнули, что работа суда и прокуратуры продолжится в обычном режиме в соответствии с их мандатом. Обязанности главы офиса прокурора будут исполнять заместители Хана — Маме Мандиай Ньянг из Сенегала и Назхат Шамим Хан с Фиджи.
Суд принял к сведению решение об освобождении Хана от занимаемой должности. В связи с выдвинутыми против него обвинениями руководство МУС добавило, что одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасной и уважительной рабочей среды для всех сотрудников.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Международный уголовный суд необходимо закрыть. Так он прокомментировал отстранение Хана. Глава РФПИ отметил, что одной лишь его отставки недостаточно.