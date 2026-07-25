Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лопарев

Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме «Жажда» в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.