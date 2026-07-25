Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лопарев

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев, известный по ролям в сериалах «Ликвидация» и «Глухарь», умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.
«Да, ушел наш Юрка», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Лопарев обладал незаурядным актерским талантом, а также неуемной энергией и любовью к жизни.
«Главное, он же боевой такой был, у него же проектов куча — только в последнее время 6 или 7, в таком возрасте не у каждого столько представить можно», — добавил он.
Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме «Жажда» в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.
Он снялся более чем в 270 кинолентах, наиболее широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Ликвидация» (2007), «Глухарь» (2008), «Сделано в СССР» (2011), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) и другие.