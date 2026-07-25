День Крещения Руси 2026: Как князь Владимир стал святым и почему в полдень везде звонят колокола

Известно, что в 988 году князь Владимир принял крещение в Корсуни (Херсонесе) и получил имя Василий, а вернувшись в Киев, начал обращать в христианство окружающих и всех киевлян. Позднее Церковь прославила его как равноапостольного святого, а народ воспел в былинах как Владимира Красное Солнышко. После Киева православие последовательно принимали и остальные города Руси, но не всегда это шло быстро. Так, например, Ростов оставался языческим вплоть до конца XI века.