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На Украине заблокировали YouTube-каналы семи российских артистов: кто вошел в список

На Украине заблокировали YouTube-каналы Бузовой, Баскова, Лорак и Розенбаума.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти ограничили доступ к YouTube-каналам семи известных российских артистов. Среди них — Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, Ани Лорак, Ольга Бузова и Анна Седакова. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, что российские артисты регулярно попадают под ограничения на Украине. Например, певец Филипп Киркоров был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Кроме этого, накануне сайт пополнил свою базу, включив российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову.

При этом, несмотря на запрет въезда Ани Лорак на Украину, певица поменяла украинский паспорт и отправилась на гастроли по России.

В свою очередь в 2025 году на Украине отклонили петицию по запрету русскоязычной музыки.