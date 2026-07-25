На Украине заблокировали YouTube-каналы семи российских артистов: кто вошел в список

Напомним, что российские артисты регулярно попадают под ограничения на Украине. Например, певец Филипп Киркоров был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Кроме этого, накануне сайт пополнил свою базу, включив российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову.