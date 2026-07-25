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Британка выиграла суд у компании, заставившей ее включить камеру на видеозвонке

В Великобритании сотрудница выиграла суд против бывшего работодателя после того, как ее обязали участвовать в рабочем видеозвонке со включенной камерой. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает New York Post.

В Великобритании сотрудница выиграла суд против бывшего работодателя после того, как ее обязали участвовать в рабочем видеозвонке со включенной камерой. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает New York Post.

Лаура Тейт начала работать в компании Holiday Extras в 2021 году. Спустя время у нее возникли проблемы с психическим здоровьем, связанные с работой: она регулярно уходила на больничный из-за тревожности и эмоционального выгорания. В 2023 году женщина попросила руководство сократить количество телефонных и видеозвонков, заменив их общением в чатах и по электронной почте, а также разрешить ей участвовать в онлайн-встречах без включенной камеры, объясняя это сильной тревогой.

Во время одного из видеозвонков Лаура вновь попросила оставить камеру выключенной, но получила отказ. Она не справилась с волнением и была вынуждена покинуть встречу, после чего ушла на длительный больничный и больше не вернулась к работе. Позже она подала иск, заявив, что компания не предоставила ей разумные условия труда с учетом состояния здоровья.

Трудовой трибунал в Лондоне согласился с ее доводами, постановив, что работодатель должен был удовлетворить просьбу о работе с выключенной камерой еще в августе 2023 года. Отказ признали нарушением законодательства о защите сотрудников с инвалидностью. Теперь Holiday Extras обязана выплатить бывшей сотруднице компенсацию, точный размер которой определят на отдельном заседании, говорится в материале.

Ранее мужчина, работавший преподавателем в Тюменском государственном университете, выиграл дело о незаконном увольнении с работы. Суд обязал образовательное учреждение выплатить ему 350 тысяч рублей.

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