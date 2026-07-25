Британка выиграла суд у компании, заставившей ее включить камеру на видеозвонке

Лаура Тейт начала работать в компании Holiday Extras в 2021 году. Спустя время у нее возникли проблемы с психическим здоровьем, связанные с работой: она регулярно уходила на больничный из-за тревожности и эмоционального выгорания. В 2023 году женщина попросила руководство сократить количество телефонных и видеозвонков, заменив их общением в чатах и по электронной почте, а также разрешить ей участвовать в онлайн-встречах без включенной камеры, объясняя это сильной тревогой.