Названы самые популярные морские города России

Еще одним популярным направлением среди читателей стал Владивосток. Пользователи чаще обращают внимание на материалы о бухтах, мостах, острове Русский, морепродуктах и видах на Тихий океан. Мурманск привлекает внимание как арктический портовый город и отправная точка для поездок к Баренцеву морю и Териберке. Об Архангельске чаще читают в контексте северного мореплавания, деревянного зодчества, Белого моря и путешествий по Русскому Северу.