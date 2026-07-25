Их повесили дважды: 200 лет со дня казни лидеров восстания декабристов

К 100-летию восстания появилось большое количество исторических и художественных произведений, которые закрепили революционно-романтический образ декабристов. В них видели не просто заговорщиков, а романтических героев, жертвующих собой ради свободы. Большую роль в популяризации такого образа сыграл и фильм «Звезда пленительного счастья» о судьбе декабристов и их жен, который вышел на экраны в 1975 году.