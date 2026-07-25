Их повесили дважды: 200 лет со дня казни лидеров восстания декабристов

Ровно 200 лет назад в Санкт-Петербурге состоялась одна из самых резонансных казней в истории России. Пятеро лидеров восстания декабристов были повешены в Петропавловской крепости, причем троих из них казнили дважды — из-за оборвавшихся веревок. Эти события стали символом раскола общества и жесткой реакции власти на попытку изменить государственный строй. О причинах восстания, ходе следствия и о том, как современники восприняли казнь декабристов, — в материале «Известий».
Восстание декабристов 26 декабря 1825 года — причины и последствия.
Движение декабристов зародилось в начале XIX века. После Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии офицеры познакомились с европейскими порядками. В ряде стран уже существовали конституционные монархии и отсутствовало крепостное право, которое всё еще было основой социально-экономического устройства Российской империи и, как считали декабристы, тормозило ее дальнейшее развитие.
Это усилило недовольство молодых офицеров существующим порядком и подтолкнуло к созданию тайных объединений. Так в 1816 году появился «Союз спасения», а спустя два года — «Союз благоденствия». Многие будущие лидеры декабристского движения имели опыт участия в масонских ложах, что помогло им освоить принципы конспирации и выстроить четкую внутреннюю структуру своих организаций.
При этом в отличие от масонства, которое не преследовало прямых политических целей, участники тайных обществ ставили перед собой куда более масштабные задачи. Речь шла о коренном преобразовании государственного строя — введении конституционного правления вместо самодержавия. По сути, события двухвековой давности можно рассматривать как одну из первых попыток революционных преобразований в России.
В начале своей деятельности часть дворянства была лояльно настроена к императору и выражала готовность сотрудничать с властью, так как ожидала от Александра I продолжения реформ. Однако время шло, а изменений не происходило, что вызвало разочарование у сторонников реформ и привело к радикализации движения.
После распада «Союза благоденствия» в 1821 году возникли более радикальные объединения — Северное общество, действовавшее в Санкт-Петербурге, где ведущую роль играли Сергей Трубецкой, Никита Муравьев и Кондратий Рылеев, а также Южное общество, сформировавшееся в Малороссии под руководством Павла Пестеля, Алексея Юшневского и Сергея Муравьева-Апостола.
Их участники разрабатывали не только проекты преобразований, но и планы свержения самодержавия, включая покушение на царя. При этом их политические взгляды не были едиными: одни выступали за установление конституционной монархии, другие настаивали на республиканской форме правления.
Для осуществления своих замыслов мятежники решили воспользоваться неопределенностью с престолонаследием, предшествующим коронации императора Николая I. По закону престол должен был перейти к великому князю Константину, но тот отрекся от прав на трон, о чем знали немногие.
Дата восстания была назначена на 14 декабря 1825 года — день переприсяги войск новому императору. Повстанцы рассчитывали вывести войска на Сенатскую площадь и заставить сенаторов подписать составленный ими всенародный манифест, а затем, заручившись поддержкой гвардейских частей, занять Петропавловскую крепость и Зимний дворец.
Однако рано утром в день восстания сенаторы уже присягнули новому императору и разошлись. Повстанцы оказались в изоляции и не смогли заручиться широкой поддержкой войск. К восставшим выехал генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович, чтобы убедить их вернуться в казармы.
Его появление серьезно встревожило руководителей восстания. Милорадович пользовался большим авторитетом в армии и мог изменить ход событий. Чтобы не допустить этого, заговорщики решились на крайние меры: в разгар переговоров декабрист Евгений Оболенский нанес генералу смертельный удар штыком.
Опасаясь, что дальнейшее промедление может вызвать колебания в войсках, Николай I распорядился открыть огонь по мятежникам. В результате погибло свыше 1270 человек. После подавления восстания начались массовые аресты. Всего было задержано около 500 участников мятежа.
Как проходило следствие.
Уже в ночь на 26 декабря первых задержанных доставили в Петропавловскую крепость. Среди них были ключевые фигуры — Сергей Трубецкой и Кондратий Рылеев. Во время допросов они давали подробные и откровенные показания, однако намеренно умалчивали о ряде радикальных замыслов, пытаясь смягчить вину участников.
Для расследования был создан специальный Следственный комитет. Он начал работу 17 декабря и провел десятки заседаний. Каждый обвиняемый допрашивался отдельно. Затем его показания сопоставлялись с другими. При необходимости проводились повторные допросы и очные ставки.
Комитет находился в непосредственном ведении Николая I, который осуществлял руководство следствием. Император лично участвовал в допросах, чтобы установить масштабы заговора, численность и организацию тайных обществ. Сначала он был убежден, что следствие закончится к концу января, однако открывались всё новые и новые факты, и расследование затянулось до июня 1826 года.
Особенностью процесса стало то, что многие следователи и обвиняемые были знакомы. Они служили вместе или состояли в родстве. Это придавало делу особую драматичность.
Показания декабристов.
Многие участники восстания не стали отрицать свою причастность к заговору. Уже на первых допросах они подробно рассказывали о целях тайных обществ и их планах. Одним из ключевых свидетелей стал Кондратий Рылеев.
В своих показаниях он не отрицал своей ведущей роли в подготовке заговора, упомянув и многих своих соратников. Восстание на Сенатской площади, согласно его объяснениям, было вызвано нежеланием отступить от уже принесенной присяги императору Константину I.
В своих показаниях Рылеев также назвал главную причину провала декабрьского восстания. Он утверждал, что решающую роль сыграла неявка Сергея Трубецкого на Сенатскую площадь. Именно это, по его версии, привело к хаосу, который вылился в кровопролитие и беспорядки.
По свидетельствам очевидцев, Трубецкой, которого заговорщики избрали «диктатором» восстания, даже не предупредил повстанцев о своем решении. Однако его признания после задержания помогли следствию восстановить ход подготовки выступления и установить роль отдельных участников.
Показания декабристов позволили раскрыть и другие детали плана. Следствие установило, что повстанцы намеревались захватить Зимний дворец и арестовать императорскую семью. Выполнение этой задачи поручалось капитану Нижегородского драгунского полка Александру Якубовичу, который впоследствии отказался от ее исполнения.
Утверждение приговоров и подготовка к казни.
Для суда над декабристами 1 июня 1826 года был созван Верховный уголовный суд, который созывался только для вынесения приговора по особо важным государственным делам. Это был беспрецедентный для России по масштабу судебный процесс, порядком проведения которого, вплоть до назначения наказания каждому обвиняемому, руководил лично император Николай I.
Суд признал восстание вооруженным воинским мятежом, а сами декабристы рассматривались как опасные государственные преступники. Суд пришел к выводу, что цель заговорщиков заключалась в том, чтобы, «ниспровергнув коренные отечественные законы, распространить общий бунт и произвести воинский мятеж подговором к тому нижних чинов».
В постановлении также отмечалось, что эта «пагубная для всей империи цель» была основана на «безрассудном властолюбии одних и гнусной корысти других злоумышленников».
Окончательный приговор был вынесен судом 5 июля. В зависимости от степени участия декабристам назначили разные меры наказания. Все подсудимые были разделены на 11 разрядов. Часть из них была осуждена на каторжные работы, часть отправлена на поселение в Сибирь.
Перед тем как облачить повстанцев в арестантскую одежду, их выводили из казематов, срывали ордена с мундиров и ломали шпаги над головой, что символизировало лишение дворянского достоинства.
Пятерых главных организаторов — Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина — приговорили к смертной казни через четвертование. Однако позже император Николай I заменил эту меру на повешение.
Казнь декабристов и реакция российского общества.
В ночь на 25 июля 1826 года в Санкт-Петербурге состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов. Накануне в Петропавловской крепости воздвигли эшафот с пятью виселицами. Однако во время казни произошел неожиданный инцидент: трое из осужденных (Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский) сорвались с виселиц и упали в яму под эшафотом.
Их пришлось поднимать и приводить в чувство. После этого их повесили повторно. После казни тела сняли, погрузили в телегу и накрыли холстом. Хоронить их сразу не стали — опасались, что большое стечение народа может спровоцировать волнения. Телегу отправили в пустующее здание Училища торгового мореплавания. Впоследствии останки тайно вывезли за город и захоронили в безлюдном месте.
Казнь декабристов стала для многих современников настоящим потрясением. Со времен императрицы Елизаветы Петровны смертные приговоры в России почти не приводились в исполнение публично. При этом на эшафоте оказались дворяне — представители сословия, которое традиционно считалось опорой самодержавия.
В обществе мнения резко разделились. Одни считали наказание чрезмерно суровым, другие, напротив, осуждали саму попытку мятежа и посягательство на государственный строй. Так, князь Петр Вяземский, сочувствовавший идеям декабристов, хотя и не состоявший в тайных обществах, признавался: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена, мне душно, нестерпимо… жить спокойно… на сцене казни».
В то же время поэт Василий Жуковский в письме Александру Тургеневу называл заговорщиков «презренными злодеями», обвиняя их в стремлении «с такою безумною свирепостью зарезать Россию». Историк Николай Карамзин спустя несколько недель после событий писал: «Бог спас нас 14 декабря от великой беды», сравнив восстание декабристов с «нашествием французов».
Впоследствии отношение к декабристам неоднократно менялось. Официальными героями они стали после революций 1917 года. Их считали предшественниками народовольцев и большевиков. Ленин называл их первыми революционерами, правда, отмечая «узость их круга» и «отдаленность от народа».
К 100-летию восстания появилось большое количество исторических и художественных произведений, которые закрепили революционно-романтический образ декабристов. В них видели не просто заговорщиков, а романтических героев, жертвующих собой ради свободы. Большую роль в популяризации такого образа сыграл и фильм «Звезда пленительного счастья» о судьбе декабристов и их жен, который вышел на экраны в 1975 году.
Современные историки стремятся рассматривать декабристов более взвешенно. Исследователи отмечают, что, несмотря на поражение, они оказали значительное влияние на общественно-политическую мысль XIX века и развитие революционного движения в России. Одновременно обращается внимание, что восстание на Сенатской площади не привело к ожидаемым реформам, а, напротив, ужесточило политику властей и затормозило либеральные преобразования, усилив консервативные тенденции в стране на последующие десятилетия.