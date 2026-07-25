Названа причина смерти скульптора Георгия Тандашвили: «Сгорел за две недели»

Умер художник и скульптор Георгий Тандашвили. Ему было 50 лет. Об этом ТАСС сообщили в семье покойного.
«Ночью 22 июля 2026 года в одной из столичных клиник Георгий скоропостижно ушел из жизни», — сказали в семье.
Дочь покойного Леда Калинина уточнила, что причиной смерти стала пневмония, осложненная сепсисом. По ее словам, художник изначально перепутал болезнь с легким недомоганием и не обратился вовремя к врачу.
«Заболел, думал, просто простуда, оказалась пневмония и сепсис, за две недели болезни “сгорел”, — сообщила Калинина.
Скульптор прославился благодаря авторским барельефам, сочетавшим скульптуру и живопись. Они стали узнаваемыми и часто копируемыми в современном российском искусстве.
22 июля умер российский актер из сериалов «Ликвидация» и «Склифосовский» Юрий Лопарев. Артисту было 73 года, он скончался из-за онкологического заболевания.