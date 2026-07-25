Совфед одобрил закон о приостановке или запрете продажи опасной продукции

Также вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. Если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС «Честный знак».