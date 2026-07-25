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Совфед одобрил закон о приостановке или запрете продажи опасной продукции

Совфед одобрил закон, позволяющий пресекать продажу опасных товаров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей.

Документ совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей.

Одобренный закон позволит приостанавливать или запрещать продажу такой продукции во внесудебном порядке с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС «Честный знак»). Предписания о приостановке или запрете реализации маркированных товаров будут исполняться с применением данной системы в порядке, установленном правительством РФ.

Новый закон также расширяет основания для выдачи предписаний о приостановке или запрете реализации продукции. В частности, главные государственные санитарные врачи смогут выносить такие предписания при угрозе возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью человека.

Также вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. Если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС «Честный знак».

Решение о возобновлении реализации продукции будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента исчезновения оснований выдачи соответствующего предписания. Уточняется, что выездная проверка соблюдения продавцами, осуществляющими розничную продажу товаров, обязательных требований к их маркировке средствами идентификации будет проводиться без их предварительного уведомления.

Для реализации документа потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов, говорится в заключении комитета СФ по регламенту.