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Саудовская Аравия ударила по угрожавшим судоходству объектам хуситов в Йемене

Арабская коалиция атаковала объекты хуситов из-за угрозы судам в Красном море.

Источник: Комсомольская правда

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по военным объектам йеменских хуситов в провинции Ходейда. Об этом заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

«Удары были сосредоточены на законных военных целях, связанных с угрозой судам в Красном море», — отметил представитель.

Аль-Малики добавил, что порт Ходейды не подвергался атаке. По его словам, военная операция уже завершена.

Ранее американские вооруженные силы возобновили нанесение ударов по объектам на территории Ирана. По данным Центрального командования ВС США, атаки по иранским военным объектам наносились 13-ю ночь подряд.

Как писал KP.RU, военные США атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа. Американская сторона выпустила на судно в Оманском заливе две ракеты. Два члена экипажа погибли.

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