Саудовская Аравия ударила по угрожавшим судоходству объектам хуситов в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по военным объектам йеменских хуситов в провинции Ходейда. Об этом заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.
«Удары были сосредоточены на законных военных целях, связанных с угрозой судам в Красном море», — отметил представитель.
Аль-Малики добавил, что порт Ходейды не подвергался атаке. По его словам, военная операция уже завершена.
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