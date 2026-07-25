Причиной смерти актера Юрия Лопарева стал рак

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Причиной смерти советского и российского актера театра и кино Юрия Лопарева, известного по ролям в сериалах «Ликвидация» и «Глухарь», стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.
«У него онкология была, но во время разговора, когда спрашивал у него: “Ну, как ты?”, всегда отвечал: “Да, живой” и дальше бежал», — сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на болезнь Лопарев до последнего дня жизни продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни.
«Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше — сниматься», — заключил он.
Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме «Жажда» в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.
Он снялся более чем в 270 кинолентах, наиболее широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Ликвидация» (2007), «Глухарь» (2008), «Сделано в СССР» (2011), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) и другие.