В России с осени изменятся правила помощи маломобильным пассажирам в самолетах и аэропортах

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила помощи маломобильным пассажирам в самолетах и аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.
Минтранс ранее обнародовал детали новых правил. Основное изменение: пассажиры смогут бесплатно бронировать место в самолете уже в момент оформления билета — достаточно указать перевозчику свои особенности мобильности. Авиакомпания посадит их с учетом всех норм безопасности. Для ветеранов СВО и других маломобильных граждан действует гарантия: сопровождающему обеспечат соседнее место без взимания доплаты.
Кроме этого, документ гарантирует бесплатный провоз протезов и сопутствующих средств ухода.
Также предусмотрено бесплатное сопровождение в аэропорту: от входа до самолета и на всем пути в аэропорту прибытия — с помощью при регистрации, досмотре, багаже и с коляской при необходимости.
Как ранее подчеркнули в Минтрансе, ведомство поддерживает идею разделения требований для работников такси.