Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с осени изменятся правила помощи маломобильным пассажирам в самолетах и аэропортах

В России обновят правила обслуживания маломобильных пассажиров с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила помощи маломобильным пассажирам в самолетах и аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.

Минтранс ранее обнародовал детали новых правил. Основное изменение: пассажиры смогут бесплатно бронировать место в самолете уже в момент оформления билета — достаточно указать перевозчику свои особенности мобильности. Авиакомпания посадит их с учетом всех норм безопасности. Для ветеранов СВО и других маломобильных граждан действует гарантия: сопровождающему обеспечат соседнее место без взимания доплаты.

Кроме этого, документ гарантирует бесплатный провоз протезов и сопутствующих средств ухода.

Также предусмотрено бесплатное сопровождение в аэропорту: от входа до самолета и на всем пути в аэропорту прибытия — с помощью при регистрации, досмотре, багаже и с коляской при необходимости.

Как ранее подчеркнули в Минтрансе, ведомство поддерживает идею разделения требований для работников такси.