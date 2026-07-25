В ГД попросили Минтранс определить правила движения на моноколесах

«Прошу вас проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, уточняющих статус моноколес и устанавливающих четкие ограничения их использования на тротуарах и в пешеходных зонах, а также порядок регистрации и допуска к управлению, что позволит повысить безопасность дорожного движения в целом и снизить риски наездов на пешеходов», — указано в тексте письма.