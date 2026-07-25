В ГД попросили Минтранс определить правила движения на моноколесах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правила дорожного движения надо дополнить положениями о моноколесах: важно четко определить для них статус и порядок использования. Письмо с таким предложением направила в Минтранс первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»), документ есть в распоряжении ТАСС.
Буцкая отметила, что, согласно ПДД, к средствам индивидуальной мобильности относятся двухколесные средства, поэтому моноколеса «фактически находятся “в серой зоне”. При этом, продолжила парламентарий, некоторые из них могут двигаться быстрее 50 км/ч, что соответствуют мотоциклу.
«Прошу вас проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, уточняющих статус моноколес и устанавливающих четкие ограничения их использования на тротуарах и в пешеходных зонах, а также порядок регистрации и допуска к управлению, что позволит повысить безопасность дорожного движения в целом и снизить риски наездов на пешеходов», — указано в тексте письма.
Реализация указанных мер, по мнению автора запроса, позволит устранить существующие правовые пробелы, упорядочить использование высокоскоростных моноколес и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.