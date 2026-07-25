Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД попросили Минтранс определить правила движения на моноколесах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что ограничения позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить риски наездов на пешеходов.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правила дорожного движения надо дополнить положениями о моноколесах: важно четко определить для них статус и порядок использования. Письмо с таким предложением направила в Минтранс первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»), документ есть в распоряжении ТАСС.

Буцкая отметила, что, согласно ПДД, к средствам индивидуальной мобильности относятся двухколесные средства, поэтому моноколеса «фактически находятся “в серой зоне”. При этом, продолжила парламентарий, некоторые из них могут двигаться быстрее 50 км/ч, что соответствуют мотоциклу.

«Прошу вас проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, уточняющих статус моноколес и устанавливающих четкие ограничения их использования на тротуарах и в пешеходных зонах, а также порядок регистрации и допуска к управлению, что позволит повысить безопасность дорожного движения в целом и снизить риски наездов на пешеходов», — указано в тексте письма.

Реализация указанных мер, по мнению автора запроса, позволит устранить существующие правовые пробелы, упорядочить использование высокоскоростных моноколес и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше