Миллионы для друзей и 20 для себя: Сколько Вайкуле выручит со своего фестиваля в Юрмале

Из года в год на мероприятие Вайкуле приезжают одни и те же артисты: Алла Пугачёва с супругом-иноагентом, Андрей Макаревич*, Нино Катамадзе. И обычно их разбавляют звёзды помельче — в этот раз приехали певица Монеточка*, Noize MC* и Семён Слепаков*. Никто из них не останется внакладе.