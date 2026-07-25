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Омбудсмен ДНР рассказала о письмах правозащитникам после гибели детей в ДНР

Дарья Морозова предоставила адресатам подробные отчеты, фото- и видеоматериалы и показания свидетелей.

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. обращений о преступлениях Киева против детей Донбасса направлено в ООН, ЮНИСЕФ, МККК и другие международные организации с 2014 года. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«На протяжении многих лет мы неоднократно обращались в авторитетные международные организации, включая ООН, ЮНИСЕФ и МККК, с целью привлечения внимания к чудовищным преступлениям вооруженных формирований Украины против самых уязвимых — детей Донбасса. Было направлено более тысячи писем, каждое из которых содержало десятки фактов убийств и ранений наших детей», — сказала ТАСС Морозова в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.

Омбудсмен предоставила адресатам подробные отчеты, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей.

Ранее Морозова сообщила ТАСС о 256 детях, погибших из-за украинской агрессии в республике с 2014 года. Еще 1 076 — ранены.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, в результате которого погибли 22 человека. Среди жертв была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна, а день трагедии дончане назвали «кровавым воскресеньем».