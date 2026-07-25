Омбудсмен ДНР рассказала о письмах правозащитникам после гибели детей в ДНР

«На протяжении многих лет мы неоднократно обращались в авторитетные международные организации, включая ООН, ЮНИСЕФ и МККК, с целью привлечения внимания к чудовищным преступлениям вооруженных формирований Украины против самых уязвимых — детей Донбасса. Было направлено более тысячи писем, каждое из которых содержало десятки фактов убийств и ранений наших детей», — сказала ТАСС Морозова в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.