Wildberries меняет логистику после ударов ВСУ: Ким рассказала подробности

Маркетплейс Wildberries оперативно меняет логистические процессы, чтобы сократить задержки и сохранить стабильность работы. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.
«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — написала она в телеграм-канале.
Ким отметила, что предпринимателям, чьи объекты пострадали, автоматически предоставили отсрочку по кредитам и займам сроком на три месяца.
Напомним, киевский режим атаковал несколько складов Wildberries на территории России. Под удар попал центр в Котловке, где погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали атаковали склад. Там травмы получили 61 человек, еще один погиб.
Как писал KP.RU, склад в Ленобласти был атакован беспилотниками ВСУ. При ударе по центру Wildberries пострадали три человека. Также по логистическому комплексу в Симферополе прилетел беспилотник.