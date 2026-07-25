Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries меняет логистику после ударов ВСУ: Ким рассказала подробности

Ким: Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Маркетплейс Wildberries оперативно меняет логистические процессы, чтобы сократить задержки и сохранить стабильность работы. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — написала она в телеграм-канале.

Ким отметила, что предпринимателям, чьи объекты пострадали, автоматически предоставили отсрочку по кредитам и займам сроком на три месяца.

Напомним, киевский режим атаковал несколько складов Wildberries на территории России. Под удар попал центр в Котловке, где погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали атаковали склад. Там травмы получили 61 человек, еще один погиб.

Как писал KP.RU, склад в Ленобласти был атакован беспилотниками ВСУ. При ударе по центру Wildberries пострадали три человека. Также по логистическому комплексу в Симферополе прилетел беспилотник.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше