Подача заявления на гражданство РФ за рубежом подорожала почти в 10 раз

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Консульский сбор за рассмотрение заявления о приеме в гражданство России вырос с $65 до $600 — почти в 10 раз. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.
Сбор за рассмотрение заявления о выходе из гражданства тоже увеличился — со $130 до $1 200. Кроме того, признан утратившим силу пункт о плате за рассмотрение заявления об установлении наличия или отсутствия гражданства РФ.
Речь идет о сборах за консульские услуги, оказываемые в представительствах РФ за рубежом.