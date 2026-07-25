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Подача заявления на гражданство РФ за рубежом подорожала почти в 10 раз

Речь идет о сборах за консульские услуги, которые оказывают в представительствах России.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Консульский сбор за рассмотрение заявления о приеме в гражданство России вырос с $65 до $600 — почти в 10 раз. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.

Сбор за рассмотрение заявления о выходе из гражданства тоже увеличился — со $130 до $1 200. Кроме того, признан утратившим силу пункт о плате за рассмотрение заявления об установлении наличия или отсутствия гражданства РФ.

Речь идет о сборах за консульские услуги, оказываемые в представительствах РФ за рубежом.