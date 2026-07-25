США нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, погибли два человека

В Оманском заливе США нанесли ракетный удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, в результате которого погибли два члена экипажа. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
— Армия США выпустила две ракеты по танкеру… военные нанесли удар по судну, ошибочно посчитав, что оно перевозило иранский газ, — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что судно направлялось из Оманского залива в регион. После попадания ракет машинное отделение корабля получило повреждения, и танкер был остановлен.
Вооруженные силы Ирана намерены убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, погибшего в результате ударов США. С таким заявлением в пятницу, 24 июля, выступил глава центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.