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Генассамблея ООН продлила полномочия Тюрка на посту комиссара до 2030 года

Полномочия Тюрка продлили, несмотря на возражения ряда стран.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продлить полномочия Фолькера Тюрка на должности верховного комиссара ООН по правам человека еще на четыре года — до 11 октября 2030 года.

За продление мандата проголосовали 144 государства. Против выступили 10 стран, среди которых Россия и США, а также Аргентина, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Израиль, Мали, Нигер, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

При голосовании за продление полномочий Тюрка воздержались 13 стран, включая Белоруссию, Новую Зеландию и Республику Корея.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия дала оценку работе Тюрка после теракта в Старобельске, где погибли студенты колледжа. По словам постпред РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, комиссар занимает выраженную проукраинскую позицию.

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