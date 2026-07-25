Генассамблея ООН продлила полномочия Тюрка на посту комиссара до 2030 года

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продлить полномочия Фолькера Тюрка на должности верховного комиссара ООН по правам человека еще на четыре года — до 11 октября 2030 года.
При голосовании за продление полномочий Тюрка воздержались 13 стран, включая Белоруссию, Новую Зеландию и Республику Корея.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия дала оценку работе Тюрка после теракта в Старобельске, где погибли студенты колледжа. По словам постпред РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, комиссар занимает выраженную проукраинскую позицию.
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