В ОП рассказали, как не попасться на фейки об изменениях в коммунальных платежах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Интернет в последние недели заполнен фейками о якобы грядущих изменениях в передаче показаний по счетчикам воды. При появлении такого рода новостей стоит проверять факты: смотреть на источники, уточнять информацию на ресурсах профильных ведомств или в управляющей компании, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя, публикации о якобы изменении правил с 1 августа — недостоверные. Нормы о передаче сведений по расходу воды до 25-го числа, которые выдаются за нововведения, действуют уже более 10 лет. Давно работает и норма о возможном расчете по среднему потреблению для тех, кто не передал показания вовремя.
«В сети интернет начали распространяться сведения о якобы грядущих изменениях с 1 августа 2026 года в порядке передачи показаний счетчиков водоснабжения. Данная информация не соответствует действительности», — отметил Машаров. «При появлении такого рода новостей советую перепроверять информацию. Обычно информация, претендующая на достоверность, содержит ссылки на нормативные источники, если их нет — повод насторожиться. Кроме того, можно уточнить, соответствует ли действительности информация, например, в своей управляющей компании или в профильном ведомстве», — посоветовал юрист.
Эксперт детализировал, какие именно требования по передаче показаний счетчиков актуальны. «Потребитель при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимает его показания и передает не позднее 25 числа текущего расчетного периода. Исключением является ситуация, когда установленный и введенный в эксплуатацию счетчик электроэнергии присоединен к интеллектуальной системе учета (“умный счетчик”)», — уточнил он.
Если показания не сданы вовремя, плату посчитают исходя из среднемесячных значений, добавил общественник. А если их не передают систематически, то после определенного предела «плату за коммунальную услугу начнут рассчитывать исходя из нормативов потребления коммунальных услуг».