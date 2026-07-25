В ОП рассказали, как не попасться на фейки об изменениях в коммунальных платежах

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя, публикации о якобы изменении правил с 1 августа — недостоверные. Нормы о передаче сведений по расходу воды до 25-го числа, которые выдаются за нововведения, действуют уже более 10 лет. Давно работает и норма о возможном расчете по среднему потреблению для тех, кто не передал показания вовремя.