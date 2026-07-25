В Хабаровском крае 25 июля прогнозируется небольшой дождь

В центральных районах существенных осадков не предвидится. В то же время в Хабаровском и Нанайском МР днём местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью — от +12 до +17 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер восточных направлений, 2−12 м/с.