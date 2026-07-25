Слет школьных лесничеств пройдет в Хабаровском крае в конце августа

С 23 по 27 августа 2026 года на базе ТОГУ состоится XI слет школьных лесничеств Хабаровского края. Участие могут принять дети в возрасте 12−16 лет, обучающиеся по программе «Лесная Академия». В программе — образовательная часть, традиционное «Лесное многоборье», ознакомительное мероприятие «Здравствуй, слет!» и экскурсии. К участию допускаются команды, которые ранее не занимали призовые места — это дает новым участникам возможность проявить себя на краевом уровне. Заявки принимаются до 7 августа 2026 года. Ссылка на положение (в конце страницы).