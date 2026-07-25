25 июля в календаре: День памяти Высоцкого, день кулинара, сисадмина и зубного техника

Если утром сильная роса и туман — остаток лета будет сухим и жарким. Если в этот день нет росы и тумана — к ненастью. Ночная роса не просыхает — быть грозе. Нет тумана с утра — к дождю. Пчелы громко жужжат — к жаре. Тетерев в лесу далеко не летает — к теплой и солнечной погоде. Утром сильная роса и туман — к хорошей погоде. Трутни вьются в воздухе и жужжат — к погожему дню. Туман над лесом — к дождю. Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся — к теплу. Теплая погода в этот день — к теплой осени. Пошел дождь — и осень будет дождливой! Дождливый день — к неурожаю и к снежной зиме. Грибы в лесу появились — скоро жара пройдет. Ночью на лугах исчезла роса — к дождю. День выдался не по-летнему прохладным — зима будет суровой как никогда! На верхушках деревьев пожелтели листья — к ранней осени. Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой — ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!