25 июля в календаре: День памяти Высоцкого, день кулинара, сисадмина и зубного техника

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
Прокл Плакальщик.
Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во 2 веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Более того, он предсказал Максиму, что тот и сам вскоре будет вынужден поверить в единого Бога.
Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней; изнемогая в пути, мученик молился, чтобы Господь остановил повозку. Так и случилось. Никакие усилия не могли сдвинуть колесницу с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа. Однако посрамленный правитель отомстил Проклу — велел привязать его к столбу и расстрелять из луков. Воины, которые получили этот приказ, уговаривали мученика покориться и сохранить себе жизнь, но он отказался и попросил солдат исполнить то, что им было велено.
По дороге к месту убийства к процессии подошел племянник Прокла — Илария. Он обнял своего дядю и тоже назвался христианином. Воины задержали и его. На суде он с таким же бесстрашием, как и Прокл, отстаивал свою веру и после многих истязаний был приговорен к смерти. Христиане похоронили святых родственников в одной могиле.
На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса — сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».
В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум — спокойным. Знахари считали росу, собранную в этот день, лучшим средством от бессонницы. Люди наделяли проклову росу мистическими свойствами — верили, что она «смывает» порчу и сглаз.
События.
1708 год — по приказу гетмана Мазепы казнен украинский государственный деятель Кочубей.
1794 год — в Париже казнен французский поэт Андре Мари Шенье.
1814 год — в Англии состоялось первое испытание паровоза.
1826 год — состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов.
1907 год — в Петербурге оформлена патентная заявка на основные принципы работы телевидения.
1907 год — в Англии организовано скаутское движение.
1942 год — началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ) в годы Великой Отечественной войны.
1947 год — в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
1948 год — в Татарстане состоялось открытие Ромашкинского нефтяного месторождения.
1973 год — с космодрома Байконур состоялся запуск советской межпланетной станции Марс-5.
1984 год — женщина-космонавт Светлана Савицкая впервые вышла в открытый космос.
1992 год — открылись XXV летние Олимпийские игры в Барселоне (Испания).
2000 год — в парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд.
2007 год — Пратибха Патил стала первой в истории женщиной, занявшей пост президента Индии.
2018 год — теракты в Эс-Сувейде на юге Сирии, более 200 погибших.
В этот день родились.
Кристоф Шейнер (1575 — 1650 г.), немецкий астроном, физик и математик.
Михаил Загоскин (1789 — 1852 г.), русский писатель-романист, драматург, комедиограф.
Дэвид Беласко (1853 — 1931 г.), американский драматург и режиссер.
Марсель Журне (1867 — 1933 г.), французский оперный певец.
Василий Шукшин (1929 — 1974 г.), советский писатель, кинорежиссер, актер.
Мэтт Леблан (1967 г.), американский актер.
Народные приметы.
Если утром сильная роса и туман — остаток лета будет сухим и жарким. Если в этот день нет росы и тумана — к ненастью. Ночная роса не просыхает — быть грозе. Нет тумана с утра — к дождю. Пчелы громко жужжат — к жаре. Тетерев в лесу далеко не летает — к теплой и солнечной погоде. Утром сильная роса и туман — к хорошей погоде. Трутни вьются в воздухе и жужжат — к погожему дню. Туман над лесом — к дождю. Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся — к теплу. Теплая погода в этот день — к теплой осени. Пошел дождь — и осень будет дождливой! Дождливый день — к неурожаю и к снежной зиме. Грибы в лесу появились — скоро жара пройдет. Ночью на лугах исчезла роса — к дождю. День выдался не по-летнему прохладным — зима будет суровой как никогда! На верхушках деревьев пожелтели листья — к ранней осени. Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой — ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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