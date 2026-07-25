Во Владивостоке презентовали меню поезда «Россия» с блюдами 20 регионов

Идея проекта — не просто разнообразить питание в пути, но и укрепить культурные связи между регионами. Каждое блюдо сопровождается информацией о его происхождении и традициях, что превращает обычную трапезу в увлекательное путешествие по стране. Организаторы надеются, что новый формат придётся по душе пассажирам и станет визитной карточкой знаменитого поезда.