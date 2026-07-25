Во Владивостоке презентовали меню поезда «Россия» с блюдами 20 регионов

На железнодорожном вокзале Владивостока 24 июля прошла презентация проекта «Вкусно в поезде “Россия”. В рамках Года единства народов России фирменный состав № ½ Владивосток —Москва получил обновлённое меню, в которое вошли 20 национальных блюд — по одному от каждого региона, лежащего на пути следования.
Торжественное открытие посетили губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков. Представители субъектов России в национальных костюмах и проводники поезда угощали гостей и рассказывали об истории каждого блюда. В числе представленных лакомств — осердница, набобахи, бянси и другие кулинарные специалитеты.
Помимо меню, проект затронул и оформление вагона-ресторана. В его интерьере появились тематические зоны, иллюстрирующие кулинарные изыски разных уголков страны. Таким образом, «вкусные остановки» в буквальном смысле отражают маршрут поезда и знакомят пассажиров с гастрономическим многообразием России.
Идея проекта — не просто разнообразить питание в пути, но и укрепить культурные связи между регионами. Каждое блюдо сопровождается информацией о его происхождении и традициях, что превращает обычную трапезу в увлекательное путешествие по стране. Организаторы надеются, что новый формат придётся по душе пассажирам и станет визитной карточкой знаменитого поезда.
Гастрономическая ярмарка на вокзале стала первым публичным знакомством с обновлённым сервисом. Следующая остановка — в пути: теперь пассажиры смогут попробовать все 20 блюд в ходе семидневного путешествия от Тихого океана до столицы. Поезд «Россия» продолжает соединять города и людей, а теперь — ещё и вкусы.