«Режим мести»: война с Ираном вышла за рамки финансирования, США ищут средства для продолжения

Белый дом столкнулся с проблемами при поиске финансирования для продолжения военной операции против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе», — говорится в материале.
Конфликт с Ираном оказался более масштабным, чем предполагал президент США Дональд Трамп. По словам источников, американский лидер в сложившейся ситуации перешел «в режим мести».
Ранее KP.RU сообщал, что запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи отметил, что 14 американских баз были уничтожены, а также ликвидированы более 200 самолетов и летательных аппаратов.