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«Режим мести»: война с Ираном вышла за рамки финансирования, США ищут средства для продолжения

Bloomberg: США не могут найти средства для продолжения войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом столкнулся с проблемами при поиске финансирования для продолжения военной операции против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе», — говорится в материале.

Конфликт с Ираном оказался более масштабным, чем предполагал президент США Дональд Трамп. По словам источников, американский лидер в сложившейся ситуации перешел «в режим мести».

Ранее KP.RU сообщал, что запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи отметил, что 14 американских баз были уничтожены, а также ликвидированы более 200 самолетов и летательных аппаратов.

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