«Режим мести»: война с Ираном вышла за рамки финансирования, США ищут средства для продолжения

Ранее KP.RU сообщал, что запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи отметил, что 14 американских баз были уничтожены, а также ликвидированы более 200 самолетов и летательных аппаратов.