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СК Армении завел новое дело на оппозиционного политика Царукяна

Следственный комитет Армении возбудил новое уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — теперь по статье о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в СК общественному телевидению страны.

Следственный комитет Армении возбудил новое уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — теперь по статье о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в СК общественному телевидению страны.

Ранее по аналогичному обвинению был задержан директор принадлежащего Царукяну коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» Арман Давтян.

Защита политика считает обвинение нелепым. Адвокат Эмин Хачатрян заявил журналистам, что Царукян еще с 2003 года, когда стал депутатом парламента, передал весь бизнес в управление и не мог иметь к нему отношения, передает РИА Новости.

6 июля Царукяна задержали и увезли в Следственный комитет. В свою очередь адвокат Ерем Саркисян подтвердил, что его подзащитный предстанет перед судом и следствие планирует ходатайствовать об аресте бизнесмена по обвинению в пособничестве в мошенничестве и отмывании денег.

7 июня неизвестные в масках напали на офис политического блока «Сильная Армения» в Гюмри и задержали людей, которые находились внутри здания.