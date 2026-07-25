Юрист Красненкова назвала ключевой фактор подростковой преступности

Ранее в отчете Министерства внутренних дел РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечалось, что число несовершеннолетних в РФ, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось на 945 человек — до 11 429 человек. Рейтинг регионов с наибольшим ростом числа совершивших преступления подростков возглавили Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и Пензенская область.