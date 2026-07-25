Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Красненкова назвала ключевой фактор подростковой преступности

Им является семейное неблагополучие, считает кандидат юридических наук кафедры публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета управления.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Семейное неблагополучие, отсутствие родительского контроля и конфликты в семье остаются ключевыми факторами, способствующими росту преступности среди несовершеннолетних. Такое мнение ТАСС высказала доцент, кандидат юридических наук кафедры публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета управления Елена Красненкова.

«Увеличение преступного поведения несовершеннолетних зависят от факторов микросреды, среди которых критическое значение имеет дисфункция семьи как института первичной социализации: семейное неблагополучие, отсутствие должного родительского контроля, конфликтные отношения в семье и ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей и другое», — сказала она.

Ранее в отчете Министерства внутренних дел РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечалось, что число несовершеннолетних в РФ, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось на 945 человек — до 11 429 человек. Рейтинг регионов с наибольшим ростом числа совершивших преступления подростков возглавили Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и Пензенская область.