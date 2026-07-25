Умер Чак Рассел, режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри

По данным портала, в среду в доме Рассела в Сан-Диего работали экстренные службы — вызов поступил в связи с потерей сознания. Причины смерти на данный момент не установлены. Рассел дебютировал в кино с «Кошмаром на улице Вязов — 3», затем снял «Стирателя» с Арнольдом Шварценеггером и «Царя скорпионов» с Дуэйном Джонсоном.