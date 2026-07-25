Умер Чак Рассел, режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри

На 75-м году жизни скончался режиссер культового фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли — Чак Рассел. Информацию об этом опубликовал портал TMZ.
По данным портала, в среду в доме Рассела в Сан-Диего работали экстренные службы — вызов поступил в связи с потерей сознания. Причины смерти на данный момент не установлены. Рассел дебютировал в кино с «Кошмаром на улице Вязов — 3», затем снял «Стирателя» с Арнольдом Шварценеггером и «Царя скорпионов» с Дуэйном Джонсоном.
Прорывом в творчестве Рассела стала «Маска». За эту работу картина была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».
Его последняя работа — «Ведьмина доска» (2024), где он был режиссером, продюсером и сценаристом. Ранее стало известно, что в июне ушел из жизни режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз.