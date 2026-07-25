Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Чак Рассел, режиссёр фильма «Маска» с Джимом Керри

В 74 года умер Чак Рассел, причина смерти режиссёра остается неизвестной.

Источник: Комсомольская правда

На 75-м году жизни скончался режиссер культового фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли — Чак Рассел. Информацию об этом опубликовал портал TMZ.

По данным портала, в среду в доме Рассела в Сан-Диего работали экстренные службы — вызов поступил в связи с потерей сознания. Причины смерти на данный момент не установлены. Рассел дебютировал в кино с «Кошмаром на улице Вязов — 3», затем снял «Стирателя» с Арнольдом Шварценеггером и «Царя скорпионов» с Дуэйном Джонсоном.

Прорывом в творчестве Рассела стала «Маска». За эту работу картина была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Его последняя работа — «Ведьмина доска» (2024), где он был режиссером, продюсером и сценаристом. Ранее стало известно, что в июне ушел из жизни режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз.