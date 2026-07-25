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На фоне протестов в Индии уволены 47 работников агентства по тестированию

В Индии аннулироватли результаты вступительных экзаменов для более чем миллиона абитуриентов медвузов.

Источник: Аргументы и факты

Индийское национальное агентство тестирования уволило 47 сотрудников на фоне скандала, связанного с утечкой экзаменационных материалов. Как сообщает телеканал News18, ссылаясь на собственные источники в министерстве образования, в отношении некоторых из уволенных может быть принято решение о дополнительных дисциплинарных санкциях.

В ответ на протесты, вызванных нарушениями при проведении экзаменов, правительство усилило контроль за деятельностью агентства. В ближайшее время планируется проведение его масштабной реорганизации.

Ранее протестующие вышли на улицы Нью-Дели и требовали отставки министра образования Индии Дхармендра Прадхана. Протесты, продолжавшиеся несколько дней, были вызваны решением аннулировать результаты вступительных экзаменов для более чем миллиона абитуриентов медицинских вузов на фоне утечки экзаменационных вопросов. В результате этого многим участникам тестирования придется повторно проходить испытания.

Ранее власти Индии распорядились отключить интернет в центре Дели из-за протестов.