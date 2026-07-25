На фоне протестов в Индии уволены 47 работников агентства по тестированию

Индийское национальное агентство тестирования уволило 47 сотрудников на фоне скандала, связанного с утечкой экзаменационных материалов. Как сообщает телеканал News18, ссылаясь на собственные источники в министерстве образования, в отношении некоторых из уволенных может быть принято решение о дополнительных дисциплинарных санкциях.