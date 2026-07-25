SpaceX отправила Starship в новый испытательный полёт после двух переносов

Запуск несколько раз переносили. Первоначально старт был намечен на 16 июля, однако автоматика прервала предстартовую процедуру из-за того, что часть двигателей не смогла выйти на рабочий режим. Позже компания планировала провести запуск 23 июля, но его пришлось отложить из-за неблагоприятной погоды.