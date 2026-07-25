Суд возобновил дело онкобольной Лерчек о незаконных валютных операциях

Ранее KP.RU сообщал, что онкобольная Чекалина отправилась с женихом Луисом Сквиччиарини на вечеринку и станцевала там танго. Она побывала на годовщине у друзей, праздник отмечался на яхте. Девушка пришла в откровенном платье и надела длинный парик.