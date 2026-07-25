Суд возобновил дело онкобольной Лерчек о незаконных валютных операциях

Гагаринский суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с поступившим ходатайством прокуроров Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной», — сказал инсайдер.
По данным источника, 30 июля суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Лерчек, а также определит порядок дальнейшего рассмотрения дела. Адвокат блогерши Виктор Дугин сообщил о вызове на заседание.
Ранее KP.RU сообщал, что онкобольная Чекалина отправилась с женихом Луисом Сквиччиарини на вечеринку и станцевала там танго. Она побывала на годовщине у друзей, праздник отмечался на яхте. Девушка пришла в откровенном платье и надела длинный парик.