Минобрнауки: все российские университеты перейдут на обновленную систему

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
«В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему», — сказал Могилевский.
Он отметил, что образование — это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно и последовательно, так и очень аккуратно для того, чтобы не навредить, а наоборот, улучшить качество подготовки студентов.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.