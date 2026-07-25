На Западе назвали главное опасение Европы после отказа от газа РФ

По данным издания, Евросоюз взял курс на полное прекращение импорта российского сжиженного газа в течение полугода. Восполнять потери европейцам приходится за счет наращивания закупок у США. На сегодняшний день американские компании контролируют уже почти 65% европейского рынка СПГ, а в перспективе до конца десятилетия этот показатель, как ожидается, поднимется до 80%.