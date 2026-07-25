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На Западе назвали главное опасение Европы после отказа от газа РФ

NYT: Европа опасается зависимости от США после отказа от российского газа.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз, полностью отказавшись от газа из России, рискует попасть в сильную зависимость от США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейские энергетические компании.

По данным издания, Евросоюз взял курс на полное прекращение импорта российского сжиженного газа в течение полугода. Восполнять потери европейцам приходится за счет наращивания закупок у США. На сегодняшний день американские компании контролируют уже почти 65% европейского рынка СПГ, а в перспективе до конца десятилетия этот показатель, как ожидается, поднимется до 80%.

Подобная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у европейских компаний, поскольку ЕС движется к тому, что США получат чрезмерное влияние на энергетическую политику стран союза.

Ранее ЕС одобрил 21-й пакет антироссийских санкций. В список ограничений не вошел полный запрет на морские поставки российского СПГ.

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