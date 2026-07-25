Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80 молодых ученых и исследователей приняли участие в «Школе Российского научного фонда»

Она проходила с 23 по 24 июля.

Источник: Время

Более 80 молодых ученых и исследователей приняли участие в «Школе Российского научного фонда», сообщает корреспондент ИА «Время Н».

«Школа РНФ» объединила представителей научного и академического сообщества и органов власти, а также популяризаторов отечественной науки.

Так, в ходе лекции заместителя гендиректора РНФ Андрея Блинова участники «Школы» узнали о грантовой поддержке РНФ прикладных исследований, что позволяет эффективно использовать научные результаты на практике.

В ходе образовательного блока ведущие эксперты представили участникам «Школы РНФ» опыт, который наглядно показывает, что переход от идеи к востребованному продукту не возможен без понимания задач реального сектора экономики.

В программу двух дней вошли мастер-классы от ведущих ученых и экспертов Фонда, интерактивные сессии по подготовке заявок на гранты РНФ, разбор системы научной экспертизы изнутри, уникальная возможность наладить прямой диалог с представителями РНФ и Правительства региона.

«Нижегородская область традиционно славится сильной физикой, IT-сектором и инженерной школой. Отмечу, что “Школа РНФ” — это не просто лекции, а настоящий интенсив для тех, кто хочет превратить свою научную идею в реальный проект. Уверен, что “Школа РНФ” — мощный драйвер для тех, кто хочет менять, создавать, открывать вместе с научным сообществом региона», — отметил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.

Главными площадками школы «Российского научного фонда» выступили «КУПНО. СТАРТ» и «Нижегородский Дом ученых».

Ранее сообщалось, что меры поддержки молодых исследователей обсудили на площадке Нижегородского Дома ученых.