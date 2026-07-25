Более 80 молодых ученых и исследователей приняли участие в «Школе Российского научного фонда», сообщает корреспондент ИА «Время Н».
«Школа РНФ» объединила представителей научного и академического сообщества и органов власти, а также популяризаторов отечественной науки.
Так, в ходе лекции заместителя гендиректора РНФ Андрея Блинова участники «Школы» узнали о грантовой поддержке РНФ прикладных исследований, что позволяет эффективно использовать научные результаты на практике.
В ходе образовательного блока ведущие эксперты представили участникам «Школы РНФ» опыт, который наглядно показывает, что переход от идеи к востребованному продукту не возможен без понимания задач реального сектора экономики.
В программу двух дней вошли мастер-классы от ведущих ученых и экспертов Фонда, интерактивные сессии по подготовке заявок на гранты РНФ, разбор системы научной экспертизы изнутри, уникальная возможность наладить прямой диалог с представителями РНФ и Правительства региона.
«Нижегородская область традиционно славится сильной физикой, IT-сектором и инженерной школой. Отмечу, что “Школа РНФ” — это не просто лекции, а настоящий интенсив для тех, кто хочет превратить свою научную идею в реальный проект. Уверен, что “Школа РНФ” — мощный драйвер для тех, кто хочет менять, создавать, открывать вместе с научным сообществом региона», — отметил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.
Главными площадками школы «Российского научного фонда» выступили «КУПНО. СТАРТ» и «Нижегородский Дом ученых».
Ранее сообщалось, что меры поддержки молодых исследователей обсудили на площадке Нижегородского Дома ученых.