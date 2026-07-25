Более 80 молодых ученых и исследователей приняли участие в «Школе Российского научного фонда»

«Нижегородская область традиционно славится сильной физикой, IT-сектором и инженерной школой. Отмечу, что “Школа РНФ” — это не просто лекции, а настоящий интенсив для тех, кто хочет превратить свою научную идею в реальный проект. Уверен, что “Школа РНФ” — мощный драйвер для тех, кто хочет менять, создавать, открывать вместе с научным сообществом региона», — отметил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.