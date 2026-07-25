Умер режиссер Чак Рассел

Чак Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. В 1987 году он дебютировал в качестве режиссера фильма «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». В 1994 он срежиссировал главный блокбастер в его карьере — «Маска» с Джимом Керри в главной роли.