Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер режиссер Чак Рассел

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, работавший над культовым фильмом «Маска», Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет, сообщил портал Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Рассела.

«Рассел неожиданно скончался в среду в своем доме в Сан-Диего», — сообщает портал.

Его жена обнаружила Рассела без сознания и вызвала службу спасения. Прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни. Точная причина смерти на данный момент остается неизвестной.

Чак Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. В 1987 году он дебютировал в качестве режиссера фильма «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». В 1994 он срежиссировал главный блокбастер в его карьере — «Маска» с Джимом Керри в главной роли.