Умер режиссер Чак Рассел

«Рассел неожиданно скончался в среду в своем доме в Сан-Диего», — сообщает портал.
Его жена обнаружила Рассела без сознания и вызвала службу спасения. Прибывшие на место пожарные и медики не смогли вернуть его к жизни. Точная причина смерти на данный момент остается неизвестной.
Чак Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. В 1987 году он дебютировал в качестве режиссера фильма «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». В 1994 он срежиссировал главный блокбастер в его карьере — «Маска» с Джимом Керри в главной роли.