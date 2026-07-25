Россия почти в десять раз повысила сбор за прием в гражданство за рубежом

Правительство России значительно увеличило размер консульских сборов за оформление вопросов, связанных с гражданством, в зарубежных дипломатических представительствах. Это следует из утвержденного документа.
Так, стоимость рассмотрения заявления о приеме в российское гражданство выросла с 65 до 600 долларов. Аналогичным образом увеличился сбор за рассмотрение заявления о выходе из гражданства — со 130 до 1 200 долларов.
Документ отменяет ранее действовавший сбор за рассмотрение заявлений об установлении наличия или отсутствия гражданства России. Новые размеры пошлин распространяются на консульские услуги, оказываемые российскими диппредставительствами за рубежом.
Ранее KP.RU сообщал, что депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает получение гражданства либо право на проживания в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за ее пределами.