Bloomberg: В администрации США не знают, как оплачивать войну с Ираном

Ранее Белый дом запросил у конгресса экстренный пакет финансирования на десятки миллиардов долларов, однако его принятие практически застопорилось.
— Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, — говорится в материале.
По данным агентства, президент США Дональд Трамп пока мало делает для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов. Источники утверждают, что конфликт с Ираном вышел за рамки ожиданий американского лидера, в связи с чем он перешел «в режим мести».
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.