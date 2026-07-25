Bloomberg: В администрации США не знают, как оплачивать войну с Ираном

По данным агентства, президент США Дональд Трамп пока мало делает для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов. Источники утверждают, что конфликт с Ираном вышел за рамки ожиданий американского лидера, в связи с чем он перешел «в режим мести».