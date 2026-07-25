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Bloomberg: В администрации США не знают, как оплачивать войну с Ираном

Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация США столкнулась с трудностями при поиске средств для продолжения военной операции против Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Белый дом запросил у конгресса экстренный пакет финансирования на десятки миллиардов долларов, однако его принятие практически застопорилось.

— Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, — говорится в материале.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп пока мало делает для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов. Источники утверждают, что конфликт с Ираном вышел за рамки ожиданий американского лидера, в связи с чем он перешел «в режим мести».

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

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