SpaceX успешно совершила 13-й тестовый запуск корабля Starship

Запуск состоялся в 18:51 по восточному времени США (01:51 мск 25 июля) с космодрома Starbase в Техасе. Предполагается, что полет продлится около часа. За это время SpaceX планирует вывести из корабля 20 спутников Starlink V3, шесть из которых будут использоваться для мониторинга теплозащитного покрытия прототипа. По окончании миссии корабль должен совершить посадку на воду в Индийском океане.