SpaceX успешно совершила 13-й тестовый запуск корабля Starship

Американская компания SpaceX в пятницу провела 13-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Прямую трансляцию компания вела на своей странице в сети X.
Запуск состоялся в 18:51 по восточному времени США (01:51 мск 25 июля) с космодрома Starbase в Техасе. Предполагается, что полет продлится около часа. За это время SpaceX планирует вывести из корабля 20 спутников Starlink V3, шесть из которых будут использоваться для мониторинга теплозащитного покрытия прототипа. По окончании миссии корабль должен совершить посадку на воду в Индийском океане.
Напомним, что запуск Starship дважды переносился: сначала 16 июля — из-за незапустившихся двигателей, что привело к автоматической отмене. Затем намеченный на 23 июля пуск отложили на сутки из-за неблагоприятного прогноза, и в итоге старт состоялся только 24 июля.
Кроме этого, SpaceX ранее вывела на орбиту экспериментальный аппарат Mission Robotic Vehicle для ремонта спутников в космосе.