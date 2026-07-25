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Все российские вузы перейдут на обновлённую систему: вот когда

Вузы РФ перейдут на обновлённую систему образования до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Все вузы России завершат переход на новую систему образования к 2030 году. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра образования и науки РФ Константин Могилевский.

«В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему», — сказал собеседник агентства.

Замминистра отметил, что в образовании, как в консервативной области, любые нововведения требуют осторожности. Двигаться нужно решительно, но аккуратно, чтобы в итоге повысить уровень подготовки выпускников, а не подорвать его.

В свою очередь Минпросвещения вводит единые учебники по всем предметам. К концу года в перечень добавят пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии (10−11 кл.) и труду (5−9 кл.).