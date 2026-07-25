Все российские вузы перейдут на обновлённую систему: вот когда

«В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему», — сказал собеседник агентства.