Все российские вузы перейдут на обновлённую систему: вот когда

Все вузы России завершат переход на новую систему образования к 2030 году. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра образования и науки РФ Константин Могилевский.
«В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему», — сказал собеседник агентства.
Замминистра отметил, что в образовании, как в консервативной области, любые нововведения требуют осторожности. Двигаться нужно решительно, но аккуратно, чтобы в итоге повысить уровень подготовки выпускников, а не подорвать его.
В свою очередь Минпросвещения вводит единые учебники по всем предметам. К концу года в перечень добавят пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии (10−11 кл.) и труду (5−9 кл.).