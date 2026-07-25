Пожар на юго-западе Франции приближается к Бордо

На юго-западе Франции власти департамента Жиронда начали массовую эвакуацию жителей агломерации Бордо из-за крупного лесного пожара, который движется в сторону регионального центра. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.
По его словам, на данный момент из зоны бедствия вывезены около 110 тысяч человек, а огонь уже уничтожил 14 тысяч гектаров леса. Министр назвал пожар «самоподпитывающимся» и отметил, что постоянно меняющееся направление ветра делает его распространение трудно предсказуемым.
— Таким образом, мы узнали, что под действием ветра он движется в основном на восток и, следовательно, направляется в сторону агломерации Бордо, — уточнил Нуньес.
В качестве меры предосторожности приостановлена работа аэропорта Бордо. Прямой угрозы самому городу и его ближайшим пригородам нет, однако в западной части агломерации может быть объявлена дополнительная эвакуация. Министр пообещал сделать все для защиты города и обратился к премьер-министру с просьбой привлечь военных в помощь пожарным.
В тушении пожара участвуют около тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы, девять самолетов и два вертолета. По данным префектуры, огонь уничтожил около 100 построек, включая жилые дома. Около 50 пожарных пострадали при тушении, девять из них госпитализированы, передает Le Figaro.
Испанские власти объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) на фоне обострившейся ситуации с лесными пожарами.