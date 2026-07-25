Пожар на юго-западе Франции приближается к Бордо

В качестве меры предосторожности приостановлена работа аэропорта Бордо. Прямой угрозы самому городу и его ближайшим пригородам нет, однако в западной части агломерации может быть объявлена дополнительная эвакуация. Министр пообещал сделать все для защиты города и обратился к премьер-министру с просьбой привлечь военных в помощь пожарным.