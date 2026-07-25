Сенегал оспорит лишение титула чемпиона Африки в Спортивном арбитраже

Судьи примут стороны в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Слушания пройдут в закрытом режиме.
«На данном этапе CAS не в состоянии сообщить, когда вынесет окончательное решение, однако это не произойдёт в день слушания», — отметили в пресс-службе.
Конфликт начался в финальном матче КАН 18 января. Тогда сенегальцы обыграли сборную Марокко в дополнительное время со счётом 1:0. Однако позднее их лишили титула за то, что сенегальские футболисты в знак протеста против решения рефери назначить пенальти в пользу Марокко в дополнительное время временно покинула поле. Впоследствии Апелляционный комитет CAF присудил Сенегалу техническое поражение 0:3.
В CAF сочли, что действия команды нарушили статью 82 регламента турнира, а в соответствии со статьёй 84 приняли решение о техническом поражении. После этого Федерация футбола Сенегала подала апелляцию в CAS. Правительство страны также потребовало провести проверку деятельности CAF.
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