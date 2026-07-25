Сенегал оспорит лишение титула чемпиона Африки в Спортивном арбитраже

Конфликт начался в финальном матче КАН 18 января. Тогда сенегальцы обыграли сборную Марокко в дополнительное время со счётом 1:0. Однако позднее их лишили титула за то, что сенегальские футболисты в знак протеста против решения рефери назначить пенальти в пользу Марокко в дополнительное время временно покинула поле. Впоследствии Апелляционный комитет CAF присудил Сенегалу техническое поражение 0:3.