Внук бросился в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии во время процедуры кремации едва не произошла двойная трагедия. Мужчина попытался прыгнуть в криокамеру вслед за телом своей бабушки. Об этом сообщает News9.
По данным издания, 30-летний внук не смог справиться с сильными переживаниями во время прощания с близким человеком и в порыве отчаяния попытался последовать за родственницей.
Присутствующие на церемонии успели остановить мужчину и вытащить его из камеры кремации. Однако он получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что Шотландия первой в Британии ввела процедуру «водной кремации». Со 2 марта метод официально разрешен после одобрения парламентом новых правил. Это первая новая форма прощания с умершими, появившаяся в стране более чем за 120 лет.