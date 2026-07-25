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Внук бросился в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии внук прыгнул в криокамеру вслед за телом бабушки.

Источник: Комсомольская правда

В Индии во время процедуры кремации едва не произошла двойная трагедия. Мужчина попытался прыгнуть в криокамеру вслед за телом своей бабушки. Об этом сообщает News9.

По данным издания, 30-летний внук не смог справиться с сильными переживаниями во время прощания с близким человеком и в порыве отчаяния попытался последовать за родственницей.

Присутствующие на церемонии успели остановить мужчину и вытащить его из камеры кремации. Однако он получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что Шотландия первой в Британии ввела процедуру «водной кремации». Со 2 марта метод официально разрешен после одобрения парламентом новых правил. Это первая новая форма прощания с умершими, появившаяся в стране более чем за 120 лет.