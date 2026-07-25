Умер режиссер фильма «Маска» Чак Рассел

Рассел дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна». Среди его наиболее известных проектов также стоит отметить фильмы «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. Последней режиссерской работой Рассела стал фильм «Ведьмина доска», где он выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста.