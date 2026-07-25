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Умер режиссер фильма «Маска» Чак Рассел

Режиссер культового фильма «Маска» Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет.

Источник: Аргументы и факты

Чак Рассел, режиссер культового фильма «Маска», в котором главную роль исполнил Джим Керри, скончался в возрасте 74 лет. Информация об этом была опубликована порталом TMZ.

В среду службы экстренной помощи получили сообщение о том, что Рассел потерял сознание в своем доме в Сан-Диего. Причину смерти на данный момент не раскрывают.

Рассел дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна». Среди его наиболее известных проектов также стоит отметить фильмы «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. Последней режиссерской работой Рассела стал фильм «Ведьмина доска», где он выступил в качестве режиссера, продюсера и сценариста.

Ранее сообщалось, что британский актер и певец Майкл Престон, известный по роли Паппагалло в боевике «Безумный Макс 2: Воин дороги», умер в возрасте 93 лет.