В Японии прогнозируют экстремальную жару

Если прогноз подтвердится, это станет историческим рекордом — пять дней подряд с температурой в 40 градусов Цельсия и выше, чего не фиксировалось за все время ведения метеонаблюдений в Японии. Эпицентром аномальной жары остаются западный и центральный регионы страны, где уже с раннего утра температура держится в районе 30 градусов Цельсия. Ожидается, что в течение дня этот показатель достигнет отметки в 40 градусов — в частности, такую экстремальную жару ожидают в некоторых частях префектуры Гифу. Предупреждения об опасности теплового удара на этих выходных объявлены в 40 районах страны — от юга до центральной части Японии.