В Японии прогнозируют экстремальную жару

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Экстремальная жара с максимальной температурой до 40 градусов Цельсия и выше ожидается на этих выходных в части регионов Японии. Об этом свидетельствует прогноз национального метеорологического управления страны, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.
Если прогноз подтвердится, это станет историческим рекордом — пять дней подряд с температурой в 40 градусов Цельсия и выше, чего не фиксировалось за все время ведения метеонаблюдений в Японии. Эпицентром аномальной жары остаются западный и центральный регионы страны, где уже с раннего утра температура держится в районе 30 градусов Цельсия. Ожидается, что в течение дня этот показатель достигнет отметки в 40 градусов — в частности, такую экстремальную жару ожидают в некоторых частях префектуры Гифу. Предупреждения об опасности теплового удара на этих выходных объявлены в 40 районах страны — от юга до центральной части Японии.
Аномальная жара с температурой выше 40 градусов Цельсия держится в Японии непрерывно с 21 июля. Метеорологи призывают население воздерживаться от выхода на улицу в наиболее жаркое время суток, регулярно пить воду, не дожидаясь чувства жажды, и не прекращать использование кондиционеров в ночное время. К особой бдительности местные власти призывают пожилых людей и родителей маленьких детей.