В Хабаровском крае совершено мошенничество на 6,95 млн

Как установили сотрудники полиции, в период с 2022 по 2024 год сотрудница центра соцподдержки и её сообщник оформляли фиктивные социальные контракты. Для придания видимости законности выплат они обещали малоимущим гражданам получение денежных средств при минимальных действиях со стороны получателей.