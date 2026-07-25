В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям

«Партия “Единая Россия” последовательно выступает за то, чтобы каждый человек, выходящий на заслуженный отдых, чувствовал себя защищенным. Все меры поддержки, которые мы принимаем — от ежегодной индексации страховых пенсий до перерасчета накопительной части, — направлены на то, чтобы пенсионеры жили достойно. Мы и дальше будем искать механизмы, которые позволят укрепить их благосостояние», — подытожила Стенякина.